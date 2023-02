Muore nell'ultimo giorno di lavoro, mentre festeggiava con i colleghi: la storia dell'operaio 58enne

globalist Modifica articolo

1 Febbraio 2023 - 14.29

Michele Barco era un uomo di 58 anni, operaio nella fabbrica di sartoria Belvest, a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova. E’ morto nel suo ultimo giorno di lavoro, aveva portato anche dei dolci per celebrare la sua pensione con i colleghi prima di accasciarsi a terra per un malore. Inutili i soccorsi del 118 arrivati sul posto di lavoro.

Dopo 30 anni di lavoro alla ditta Belvest, che si occupa di abbigliamento, Michele Barco aveva raggiunto il traguardo della pensione. Il 31 gennaio aveva maturato i contributi necessari per andare a riposo. E non si è potuto godere nemmeno un giorno. Per salutare quella sua seconda famiglia aveva anche portato spumante e pasticcini. E proprio durante il brindisi è avvenuto il dramma.

I colleghi lo hanno subito soccorso e chiamato anche il 118 ma quando i sanitari sono arrivati alla Belvest per il 58enne non c’era più nulla da fare. Stroncato da un infarto. Ovviamente sotto shock tutti i dipendenti della fabbrica tant’è vero che la ditta ha sospeso il lavoro in segno anche di rispetto per Michele. Il 58enne non era sposato e non aveva figli, viveva con l’anziana madre proprio a Piazzola.