Capodanno al caldo? Le previsioni dicono di sì, ma la pioggia minaccia alcune zone...

globalist Modifica articolo

29 Dicembre 2022 - 11.17

Preroll

Meteo, cosa ci aspetta a Capodanno? Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Europa centro-settentrionale con maltempo su Regno Unito e Francia e con fenomeni intensi anche in Portogallo. L’Italia sarà interessata dalla coda di questa perturbazione: nelle prossime ore infatti la coda attraverserà marginalmente il settentrione e parte delle regioni centrali, in particolare Toscana e Marche. Si tratterà di un peggioramento decisamente modesto ma, dopo settimane di calma piatta, risulta doveroso segnalare l’apertura degli ombrelli in alcune zone del nostro Bel Paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La penultima giornata del 2022 vedrà lo spostamento della piccola perturbazione, verso Est: sono attese ancora piogge sulle stesse zone con un modesto coinvolgimento possibile anche di Umbria, Lazio ed Alta Campania. Il Capodanno 2023 sarà simile a quello dell’anno scorso con tanto sole e tanto caldo, in particolare in montagna con zero termico che toccherà i 3300 metri dalle Alpi alla Sicilia, una quota che viene raggiunta normalmente in Estate.