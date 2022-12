False vaccinazioni, la dottoressa collabora con i pm e chiama in causa Madame e la Giorgi

globalist Modifica articolo

27 Dicembre 2022 - 19.13

Preroll

Altri sviluppi di rilievo: l’inchiesta sulle finte vaccinazioni Covid aperta a febbraio dalla Procura di Vicenza, che ha portato all’arresto di tre persone, tra cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, 57 anni, e vede coinvolte vip come la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le due sono indagate per falso ideologico. A metterle nei guai le confessioni della dottoressa, che sotto interrogatorio ha ammesso di aver certificato false vaccinazioni che consentivano l’ottenimento del green pass. A lei si sono rivolte centinaia di persone, anche da fuori Regione. Il medico di base, specializzata in medicina estetica e ozonoterapia, si è giustificata dicendo di “aver agito in questo modo, per prevenire danni maggiori” e così “tutelare la salute” dei pazienti “con patologie e allergie” per cui il vaccino poteva essere controindicato.

Middle placement Mobile

Daniela Grillone Tecioiu era stata arrestata a fine febbraio insieme al marito Andrea Gacoppo e al nefrologo Erich Goepel Volker (tornati in libertà in attesa dell’eventuale processo, sono tornati a esercitare). La dottoressa sta collaborando con gli inquirenti, a differenza di Goepel che si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. A novembre la donna ammetteva all’emittente locale Tva Vicenza: “Sono stati fatti dei vaccini falsi, solo però a dei colleghi miei, infermieri ecc., che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un vaccino… Erano disperati. Tutti gli altri colleghi si sono rifiutati di fare loro un’esenzione”. Si parla di “sì e no trecento vaccini”.

Dynamic 1

Tra gli indagati anche diversi componenti della famiglia di Camila Giorgi

Al momento l’inchiesta vede indagate quindici persone per falso ideologico, tra cui oltre alla cantante e alla tennista risultano medici e infermieri e appartenenti alle forze dell’ordine. Con Camila Giorgi sono indagati anche i suoi due fratelli Amadeus e Leandro, la mamma Claudia Fullone e il padre-allenatore Sergio Luis Giorgi. Secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto “tutti hanno ricevuto l’avviso di garanzia in vista della richiesta, avanzata dalla procura di Vicenza, di un incidente probatorio che si svolgerà nelle prossime settimane: gli inquirenti vogliono sentire di nuovo, ma stavolta davanti a un giudice, la dottoressa Daniela Grillone, così che le sue dichiarazioni potranno tornare utili anche in un eventuale processo”.

Dynamic 2

Madame a Sanremo: partecipazione a rischio

Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, è stata scelta da Amadeus tra i big in gara alla prossima edizione di Sanremo con il brano “Il bene nel male”. La disavventura giudiziaria potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua partecipazione alla kermesse canora. Non essendo sotto contratto con la Rai, la tv pubblica non può applicare il codice etico. Dalla produzione del festival come pure dalla direzione artistica al momento non sono arrivate prese di posizione (ma potrebbero arrivare nei prossimi giorni) come pure dalla sua casa discografica, la Sugar. Secondo le norme sanitarie, per permetterle di lavorare bastava sottoporsi a un tampone con esito negativo ma sui social il dibattito sulla sua partecipazione a Sanremo è acceso. Se da un lato l’autrice di “Voce” è “innalzata” dai no vax, dall’altro sono molti quelli che considerano una caduta di immagine l’aver eventualmente fatto ricorso a finte vaccinazioni per ottenere il certificato verde. Il direttore artistico del Festival, Amadeus, ha comunque precisato che per il momento la cantante è ancora in gara.

Dynamic 3

La posizione di Camila Giorgi

La posizione di Camila Giorgi dovrà essere vagliata dalla Federtennis. L’atleta, che al momento non ha commentato l’accaduto, incontrerà mercoledì i suoi avvocati per decidere come muoversi. Anche lei rischia pesanti ripercussioni.