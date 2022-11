Saman: i resti trovati nella cascina d Novellara sono stati esumati dopo una settimana

globalist Modifica articolo

27 Novembre 2022 - 22.42

Preroll

Una storia triste e che nello stesso tempo fa anche rabbia. Solo nel pensare ad una giovane vita soppressa nel nome di una mentalità antiquata, oppressiva e patriarcale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel corso della serata sono state completate le procedure per esumare il corpo di una giovane donna trovata in una cascina a Novellara che potrebbe appartenere a Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana scomparsa il 1 maggio 2020 dalla sua casa nel paese in provincia di Reggio Emilia.

Middle placement Mobile

Le operazioni, effettuate dai carabinieri del Ris di Parma e da un team di patologi forensi, sono state particolarmente delicate e sono andate avanti per una settimana.

Dynamic 1

I resti trovati nella cascina abbandonata sono stati predisposti per essere trasferiti e alle 22.20 sono stati inviati con destinazione Istituto di Medicina Legale di Milano, dove verranno analizzati da un pool di esperti guidato da Cristina Cattaneo.