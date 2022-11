Coppia uccisa a coltellate, l'ex marito della donna trovato suicida in casa

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 12.15

A Spinea, in provincia di Venezia, un uomo e una donna di origine albanese sono stati trovati uccisi a coltellate nella loro casa. Nelle prime ore si era pensato a un caso di omicidio-suicidio, ma successivamente è emersa la pista del duplice omicidio. Il principale sospettato è l’ex marito di lei, trovato morto suicida nel capannone di Oriago di Mira, nel Veneziano, dove lavorava.

Sul luogo della tragedia gli investigatori avrebbero rinvenuto un’arma da fuoco e un coltello. I due conviventi presenterebbero ferite mortali di arma da taglio. L’intervento degli uomini dell’Arma nella casa è avvenuto intorno alle ore 22 di domenica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, Mynevere Karabollaj, 37 anni, conosciuta come ‘Vera’, si era trasferita qualche anno fa con il marito, anche lui albanese, in una casetta bifamiliare di Spinea. Da due anni l’uomo era andato via di casa e nell’abitazione Vera aveva iniziato a convivere con un connazionale, Flonino Merkuri, 24 anni. E’ suo il secondo cadavere trovato nell’appartamento dopo l’allarme dato da una delle due figlie della donna perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei.