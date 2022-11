Quartiere Prati, è caccia al killer delle tre prostitute: negli appartamenti c'erano telecamere nascoste

globalist Modifica articolo

18 Novembre 2022 - 09.13

Il caso delle tre donne uccise ieri a Roma, nel quartiere Prati, è ancora irrisolto. Le vittime erano tre prostitute: le prime due, di nazionalità cinese, sono state trovate in un appartamento di via Riboty, mentre la terza vittima, una transessuale colombiana, in un’abitazione in Via Durazzo. Tutti e tre i delitti sono stati compiuti con un coltello. La polizia è al lavoro, innanzitutto per capire se dietro agli assassinii ci sia la stessa mano.

Una svolta potrebbe venire dagli accertamenti che stanno compiendo gli investigatori su tabulati telefonici e immagini delle telecamere di sorveglianza.

Secondo la sorella della donna colombiana trovata uccisa in via Durazzo, in quell’appartamento era presente una telecamera che potrebbe aver ripreso parte o tutto l’omicidio. E una telecamera, stando a quanto raccontato da una donna che lavora nello stabile di via Augusto Riboty, dove sono avvenuti gli altri due omicidi, era presente, nascosta dietro un vaso, anche nell’appartamento in cui lavoravano le due donne asiatiche. Elementi questi su cui sono ora al lavoro gli inquirenti.

A scoprire i primi due omicidi, quelli delle donne asiatiche, e a chiamare i soccorsi è stato il portiere dello stabile di via Durazzo che ha visto il corpo insanguinato della prima donna sul pianerottolo. Intervenuta sul posto, la polizia ha trovato nell’appartamento il secondo cadavere e tracce di sangue. La vittima sul pianerottolo era nuda e ciò fa supporre che stesse tentando di sfuggire al killer.