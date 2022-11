Il cardinale Zuppi: "Le migrazioni sono un problema da affrontare insieme in maniera costruttiva"

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 12.33

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, si esprime sul problema dei migranti in occasione di un evento sulla natalità, affermando che quello delle migrazioni «è un problema che va affrontato insieme, l’Europa deve aiutare tutti i paesi compreso l’Italia che sono più esposti all’immigrazione, forse c’è da concentrarsi in maniera come abbiamo detto in tanti anni costruttiva e non divisiva»

Poi continua: «Soltanto insieme si affronta un problema così perché soltanto insieme – ha aggiunto – si affrontano problemi di questo rilievo».

Alla domanda su come abbia vissuto personalmente gli ultimi sbarchi, ha risposto: «Che muoia un bambino e una donna di freddo mi fa star molto male».