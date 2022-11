Un ragazzo di 14 anni finisce sotto un tram con la bicicletta e muore: inutili i soccorsi

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 11.03

A Milano, un ragazzo di 14 anni è morto investito da un tram, mentre andava in bicicletta su via Tito Livio. Per cause ancora da ricostruire, il giovane è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

E’ stato trasportato in stato di shock in ospedale il guidatore del tram della linea 16 che stamani alle 8 ha investito e ucciso un 14enne a Milano. L’incidente è avvenuto all’angolo fra via Tito Livio e via Einstein, nei pressi di un attraversamento pedonale. Sul posto la Polizia locale sta effettuando i rilievi.