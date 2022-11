La Cei contro il governo Meloni: "L'accoglienza selettiva fa paura, in gioco c'è la democrazia"

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 11.11

Preroll

Parole durissime quelle della Conferenza episcopale italiana verso il governo Meloni che con la storia degli sbarchi selettivi sta dando prova di disumanità e di disprezzo della Costituzione e delle leggi internazionali sui naufraghi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Ho paura quando sento parlare di `accoglienza selettiva´, non so cosa significhi questo aggettivo. E sono preoccupato quando sento parlare e dire che alcuni di questi immigrati sono `carichi residuali´. Qui si gioca la democrazia matura almeno a livello europeo».

Middle placement Mobile

Così monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei, alla presentazione del rapporto Italiani nel mondo di Migrantes. «Se chiediamo per nostri italiani accoglienza e uguaglianza dobbiamo avere lo stesso vocabolario per i fratelli e le sorelle che vengono in Italia», ha sottolineato Savino.