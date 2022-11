Migranti, Ocean Viking non si muove da Catania: "Il governo viola legge, noi restiamo qui"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 10.47

Il governo Meloni prosegue sulla sua linea dura contro le navi delle Ong, tra cui la Ocean Viking che ormai da giorni si trova in mare con a bordo 234 persone in precarie condizioni. Francesco Creazzo, portavoce di Sos Mediterranee, ha fatto il punto della situazione.

«La Ocean Viking è ancora in acqua internazionali con 234 persone in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro. Abbiamo iniziato i soccorsi venti giorni fa e abbiamo a bordo tutte persone fragili che fuggono dalla Libia».

«Quello che avviene qui è illegale perché viola il diritto internazionale, e non è umano, perché parliamo di vite umane. Se non otterranno l’autorizzazione a sbarcare resteremo in mare, ma qualunque decisione spetta al comando della nave».