Ecco l'autunno: piogge, freddo e vento sull'Italia, in alcune regioni è allerta arancione

Il caso / Orrendo e violento post della Lega contro Letizia Moratti: ritratta con una falce e martello disegnata in fronte

L'ex ministra dell'Istruzione del governo Berlusconi ha annunciato che parteciperà alla manifestazione per la Pace a Milano, proprio con Renzi e Calenda e la Lega non ha perso occasione per mostrare ciò che è realmente.