Maltrattamenti e violenze sessuali su anziani: arrestati i due gestori della casa famiglia

2 Novembre 2022 - 11.28

Maltrattamenti, circonvenzione di incapaci e violenza sessuale contro gli anziani ospiti di una struttura dedicata sono i reati per cui stamani i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere del gip di Lucca contro una coppia di 52enni, proprietari e gestori di una `Casa famiglia per anziani autosufficienti o parzialmente disabili´ situata a Bagni di Lucca.

Nella struttura erano ospitate otto persone tra i 63 e gli 87 anni. Le gravissime condotte contestate agli indagati sono state ricostruite da indagini dei carabinieri coordinate dal pm Elena Leone.