Rave di Modena, la polizia sgombera i partecipanti: ecco cosa sta accadendo

31 Ottobre 2022 - 11.09

A Modena sono iniziate le operazioni di sgombero per le strutture e i partecipanti del rave party che va avanti da sabato. Gli organizzatori dell’evento, al quale hanno partecipato migliaia di persone, avevano espresso l’intenzione di andare avanti fino a martedì.

Le forze di polizia avevano iniziato le trattative questa mattina, all’esterno del capannone, dove si trovavano almeno un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Sono circa 660 le persone sinora identificate dalle forze di polizia impegnate nelle attività di sgombero dell’area interessata dal rave party di Modena. Al vaglio le loro posizioni.

L’azione di polizia, intervenuta per il rave party illegale, è stata preceduta da un’attività di mediazione ed informazione dei destinatari visti i correlati profili di incolumità pubblica, affinché l’uscita dalla struttura avvenga con calma ed in modo responsabile per la sicurezza di tutti. Lo fa sapere la Questura di Modena sottolineando che, dall’inizio delle operazioni, sono stati identificati altri 310 partecipanti in uscita e 35 veicoli. «Rinforzati i servizi nella limitrofa area fiere, dove gli afflussi di visitatori proseguono regolarmente», sottolinea la Questura.