Scontri alla Sapienza, il Pd: "Inaccettabile uso dei manganelli contro gli studenti"

27 Ottobre 2022 - 14.55

Il benvenuto al governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni? “Ognuno ha il diritto di svolgere convegni ed è altrettanto sacrosanto il diritto alla contestazione pacifica. È inaccettabile l’uso della violenza da parte di chiunque. In particolare le forze dell’ordine hanno il dovere costituzionale di difendere la sicurezza delle persone.

L’uso della violenza e dei manganelli contro studenti in presidio davanti alla Facoltà di Scienze Politiche, come emerso da numerose fonti di stampa e video sui social network, è gravissimo”. E’ quanto dichiarano Cecilia D`Elia e Francesco Verducci, i quali hanno comunicato di aver presentato un’interrogazione parlamentare come senatori del Pd.

“Per questo chiediamo al ministro dell`Interno, attraverso una interrogazione, di spiegare in Parlamento cosa è avvenuto. È necessario fare chiarezza perché le immagini di quella violenza ci preoccupano enormemente e non vogliamo che passino sotto traccia”.

“L’università è, per eccellenza, il luogo di confronto e di esercizio della democrazia. E questo deve restare. Ogni violenza è ingiustificata e inaccettabile. Il governo – concludono i senatori dem – venga in Senato a spiegare come si sia arrivati ad un ingiustificato ricorso alla violenza da parte delle forze dell’ordine su studenti inermi e in base a quali disposizioni atte a garantire l’ordine pubblico e l’incolumità dei cittadini si è proceduto con tali azioni violente”.