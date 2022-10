Militare spara al comandante e si barrica in caserma: ignote le condizioni della vittima

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 19.51

Un militare dell’arma si è barricato nella caserma di Asso, in provincia di Como, dopo aver sparato contro il Comandante di stazione con la propria pistola d’ordinanza. Al momento i due militari sono ancora all’interno dello stabile e non si conoscono le condizioni del comandante, un Luogotenente.

Il Brigadiere Antonio Milia ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, con la propria pistola d’ordinanza, contro il Comandante di Stazione Doriano Furceri. Al momento i due militari sono ancora all’interno dello stabile e non si conoscono le condizioni del Luogotenente.

Nell’area operativa della Caserma non sono presenti altri Carabinieri. Sul posto è presente la locale Arma territoriale e i reparti specializzati per gestire le situazioni di emergenza. Il Brigadiere Milia era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, per problemi di disagio psicologico e successivamente era stato dimesso e messo in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, era rientrato in servizio da alcuni giorni ed attualmente era in ferie.