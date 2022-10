Sei accoltellati in un centro commerciale: tra loro anche il calciatore del Monza Pablo Marì, c'è un morto

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 21.39

Un uomo ha accoltellato sei persone all’interno del centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori. Secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato bloccato.

I feriti, le cui condizioni sono gravi, tanto da aver richiesto l’intervento dell’elisoccorso, sarebbero stati colpita da un’arma bianca. I militari stanno ricostruendo la dinamica. Al momento, non è chiaro se tratti di una lite o del gesto di uno squilibrato. Pablo Marì è stato ricoverato al «Niguarda» di Milano e, secondo quanto si apprende, sia l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, che il tecnico Raffaele Palladino si stanno già recando a fargli visita.

Tra i due feriti gravi, un trentenne con ferite da arma da taglio a torace e addome è stato soccorso in arresto cardio circolatorio e trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano. Gli altri sembrano al momento meno gravi, compreso il calciatore del Monza Pablo Marì. «Il nostro giocatore Pablo Marì ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena che non ha lesionato organi vitali come polmoni o altro quindi non è in pericolo di vita». Lo ha detto l’Ad del Monza, Adriano Galliani a `Tg2 Post´. «Ha dei muscoli lesionati, gli stanno dando dei punti ed è cosciente. Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente», aggiunge.

Quasi tutti hanno ferite d’arma da taglio al torace. Una donna di 72 anni, anche lei in ospedale, è stata colpita alla mano. Soccorsa, ma non portata in ospedale perché non grave, una donna di 81 anni.

È morta una delle persone accoltellate in un centro commerciale di Assago, nel Milanese. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un dipendente Carrefour.