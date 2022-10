Lampedusa, 500 sbarchi nella notte: i centri d'accoglienza sono pieni all'inverosimile

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 11.03

Preroll

Mentre Matteo Salvini ha già iniziato a pensare a come mettere i bastoni tra le ruote delle navi impegnate a salvare le vite in mare, questa notte ci sono stati numerosi sbarchi di migranti a Lampedusa. Sono circa 500 le persone scese a terra nella notte, provenienti da sei diverse imbarcazioni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si tratta di una nuova emergenza al centro di accoglienza dove ci sono 1.154 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. La prefettura ha disposto un primo piano di trasferimenti: in 190 lasceranno il centro di accoglienza. Il primo blocco di 110 sarà trasferito con la motonave in mattinata e arriverà in serata a Porto Empedocle. Gli altri 80 lasceranno l’isola in serata.