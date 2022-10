Inizia un nuovo governo e il Papa all'Angelus: "Prego per l'unità e la pace dell'Italia"

globalist Modifica articolo

23 Ottobre 2022 - 12.56

“Oggi, all’inizio di un nuovo governo, preghiamo per l’unita e la pace dell’Italia”. Questo il saluto al nuovo esecutivo pronunciato dal Papa all’Angelus.

“Dopodomani martedì 25 ottobre – ha aggiunto Bergoglio – mi recherò al Colosseo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo insieme ai rappresentanti delle Chiese e comunità cristiane e delle religioni mondiali riunite a Roma per l’incontro ‘Il grido della pace’. Invito a unirvi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio. La preghiera è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per l’Ucraina così martoriata”.