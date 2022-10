Gubbio, finisce male una cena di pesce: scene di panico, dissenteria e vomito. E la storia diventa virale...

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 11.42

Preroll

A Gubbio è finita malissimo una cena di pesce organizzata per circa 40 persone. Domenica 16 ottobre, i membri di una società di pesca sportiva di Gubbio si sono riuniti in un ristorante del centro per consumare dei tonni che avevano pescato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Subito dopo la fine del pasto, alcuni dei presenti hanno accusato forti dolori addominali e nausee, fino a scene apocalittiche di dissenterie collettive e vomito.

Middle placement Mobile

I presenti hanno chiamato i soccorsi e sul luogo sono arrivate due ambulanze, con diversi commensali trasportati in ospedale in codice verde. Sui social la storia gira ormai da giorni, con alcuni audio WhatsApp e alcune foto che documentavano l’accaduto. Il dubbio che si tratti di una fake news serpeggia da giorni, ci sono diverse incongruenze e – soprattutto – nessuno ha rilanciato la notizia nelle ore successive al presunto evento.