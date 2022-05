Gubbio, scooter finisce in un canale sul bordo strada: muore un giovane di 23 anni

globalist

23 Maggio 2022 - 12.32

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina a Gubbio, in provincia di Perugia. Un giovane di 23 anni è morto questa mattina, dopo essere finito con lo scooter in un canale d’acqua adiacente la sede stradale. Sulle cause e le modalità dell’accaduto sono in corso accertamenti.

Intervenuta anche una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Gubbio per il recupero della salma e del mezzo incidentato. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri e della Polizia locale di Gubbio. Da quanto si è appreso, si è trattato di un incidente autonomo, senza coinvolgimento di altre vetture.