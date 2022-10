Papa Francesco a Asti in occasione dei 90 anni della cugina

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 21.47

Un viaggio nella terra dei padri, Papa Francesco si recherà ad Asti il 19 e 20 novembre in occasione del 90esimo compleanno di sua cugina Daniela Gai.

La notizia è stata annunciata da monsignor Marco Prastaro: “La nostra città deve poter dimostrare di essere la città cara al Santo Padre. Una bella immagine che Asti può dare al mondo, in cui il Papa si senta a casa”.

Sabato 19 novembre il Pontefice si incontrerà con i propri familiari, mentre domenica celebrerà l’Eucarestia alle 11 nella Cattedrale di Asti e incontrerà la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina. Nel pomeriggio poi, farà rientro in Vaticano.

Bergoglio già nel 2015, era stato in visita ufficiale a Torino e anche in quell’occasione aveva potuto incontrare i suoi familiari, come farà il mese prossimo ad Asti per festeggiare la cugina. L’ultimo papa a visitare Asti era stato Giovanni Paolo II, nel settembre del 1993.