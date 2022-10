Minaccia di lanciarsi dal cavalcavia, traffico in tilt sul raccordo intorno a Napoli

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 11.07

Sul raccordo Pianura-Vomero di Napoli, un ragazzo ha tentato di lanciarsi dal cavalcavia, paralizzando il traffico per tutta la mattinata. E’ dalle 8 di mattina che il giovane è appeso sul ponte, minacciando di suicidarsi. Le forze dell’ordine ovviamente sono sul luogo da questa mattina, nel tentativo di far desistere il giovane.

Il traffico intorno a Napoli è andato in tilt, visto che il raccordo che collega Pianura e Vomero è un tratto strategico della città. Le auto sono bloccate ed è stata chiusa la rampa d’accesso di via Montagna Spaccata, una strada molto trafficata di per sè all’ora di punta.