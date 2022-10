E' morta la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi: tutti i messaggi di cordoglio

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2022 - 11.03

E’ morta la madre di Stefano e Ilaria Cucchi. Ne dà notizia su Facebook il legale della famiglia. “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”, annuncia sul social media l’avvocato Fabio Anselmo.

“La nostra comunità si stringe ad Ilaria Cucchi e ai suoi cari. Un abbraccio fortissimo. Ricorderemo sua mamma Rita come una donna coraggiosa”. Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra.

«Ci stringiamo a Ilaria #Cucchi. Oggi ancor più di ogni giorno». Così, su Twitter, il segretario del Pd Enrico Letta in seguito alla morte di Rita Calore, la madre di Stefano e Ilaria Cucchi.

«Ci stringiamo attorno a Ilaria e alla famiglia Cucchi tutta. A loro vanno le nostre piu’ sentite condoglianze per la scomparsa della signora Rita. E’ con grande commozione che la ricordiamo lottare per ottenere la giustizia che la brutale morte di Stefano le aveva strappato via, una battaglia che ha restituito l’onore allo Stato italiano e di cui tutti gli italiani e le italiane devono essere grati. Oggi, a pochi mesi dalla condanna definitiva dei Carabinieri che parteciparono al pestaggio di suo figlio, Rita si e’ arresa ed e’ volata da suo figlio per riabbracciarlo. A Ilaria Cucchi e ai suoi cari, l’abbraccio affettuoso di Europa Verde e dei parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra». Lo affermano, in una nota, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, i co-portavoce nazionali di Europa verde e deputati di Alleanza Verdi e Sinistra.