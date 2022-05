La Cassazione motiva la condanna a 12 anni dei carabinieri: "La morte di Cucchi era prevedibile"

globalist

9 Maggio 2022 - 15.06

Preroll

La Cassazione, ha spiegato la motivazione secondo la quale, il 4 aprile scorso, ha condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro in relazione al pestaggio subito da Stefano Cucchi la sera del 15 ottobre 2009 nella caserma della compagnia Casilina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La questione della prevedibilità dell’evento nel caso di specie è fuori discussione”, date “le modalità con le quali gli imputati hanno percosso la vittima attingendola con violenti colpi al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile conseguenza di tale azione”.

Middle placement Mobile

“Conseguentemente prevedibile è che dalle stesse possa innescarsi un processo degenerativo in grado di avere esiti anche letali – osservano i giudici di piazza Cavour nelle motivazioni della loro sentenza depositate oggi dalla quinta sezione penale – rimanendo escluso che comunque l’agente debba potersi rappresentare l’esatto decorso causale concretamente realizzatosi, ovvero che la vittima debba ricorrere a cure mediche e che queste possano essere, pere negligenza o imperizia, omesse o non correttamente prestate”.