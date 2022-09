Anziana uccisa in casa a Siena, due arrestati e un denunciato a piede libero: l'esito delle indagini

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 11.09

Preroll

Il caso di Anna Maria Burrini, l’81enne uccisa nella propria casa di Siena, potrebbe essere a una svolta. Sono infatti due le persone fermate e una denunciata in stato di libertà per l’omicidio della donna. E’ questo “l’esito dell’intensa ed ininterrotta attività investigativa”, come si legge in un comunicato, portata avanti per oltre 48 ore dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena e dal pubblico ministero Nicola Marini, dopo il ritrovamento, lo scorso 27 settembre, del corpo senza vita dell’anziana.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sono un uomo e una donna le due persone fermate per l’omicidio a Siena di Annamaria Burrini, 81 anni. Il fermo da parte della squadra mobile è scattato oggi all’alba dopo due giorni di indagini serrate e interrogatori da parte degli inquirenti coordinati dalla procura di Siena. L’81enne era stata trovata morta sul suo letto la sera del 27 settembre con chiari segni di strangolamento, ma senza tracce di effrazione sulla porta e sulle finestre dell’abitazione