Alluvione nelle Marche, trovato il corpo di Mattia. Il padre: "Ormai le speranze sono finite"

23 Settembre 2022 - 17.58

Il corpo di un bambino è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione e completamente avvolto nel fango in un terreno nel Comune di Trecastelli, in provincia di Ancona. Il test del Dna confermerà se si tratta o meno del piccolo Mattia Luconi di 8 anni, scomparso giovedì scorso dopo l’alluvione che ha colpito le Marche.

Ormai le speranze sono finite». Lo ha detto all’ANSA Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nell’alluvione del 15 settembre, il cui corpo è stato rinvenuto in un campo nel territorio di Trecastelli, nei pressi di via SS Trinità. Né il padre né la madre andranno nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ha aggiunto.