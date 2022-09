Aggressione omofoba a Torino, la denuncia di Maggi (+Europa)

globalist

12 Settembre 2022 - 16.40

Preroll

Riccardo Magi, candidato alla Camera nel collegio uninominale Piemonte 1 Torino per la coalizione di centrosinistra, ha denunciato l’ennesimo episodio di violenza omofoba, stavolta avvenuto a Torino, nella frequentatissima zona dei Murazzi. «Ancora un’aggressione omofoba che ci lascia sgomenti. A quanto ci risulta, nella notte tra il 10 e l’11 settembre, dopo una serata in un locale dei Murazzi, alcuni ragazzi mentre camminavano in piazza Vittorio Veneto, nel cuore della città, sono stati inizialmente intimiditi, poi insultati e infine gli sono state lanciate bottiglie e lattine».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«In particolare uno di loro è stato colpito perché, da quanto emerso, indossava una maglia a rete e brillantini. Il ragazzo non è rimasto ferito ma ha riportato qualche livido. Sono state immediatamente contattate le forze dell’ordine che hanno assicurato di inviare una pattuglia, ma, per quanto il gruppo di ragazzi l’abbia aspettata, non è mai arrivata».

Middle placement Mobile

«Nella Torino Capitale dei Diritti – osserva Magi – questa aggressione fa ancora più male, è una omofobia figlia di una destra violenta, la risposta è una strategia nazionale Lgbt per contrastare le discriminazioni, subito. Anche per questo sabato 17 settembre, alle 17 saremo in piazza Castello a Torino per un flash-mob a supporto dell’Europride di Belgrado. Perché violenza è anche censurare iniziative pacifiche come l’Europride in un paese, la Serbia, che ha bisogno di manifestare la propria libertà. Da Torino, candidata all’Europride 2026, arriverà quindi tutto il nostro supporto, sostegno e vicinanza alla comunità Lgbtqia+ serba». (ANSA).