Jankto, il bacio di Natale contro l'omofobia

25 Dicembre 2024 - 22.10

ATF

“Vi auguriamo un Felice Natale”. Con questa didascalia, accompagnata dall’emoticon dell’albero di Natale, il calciatore del Cagliari Jakub Jankto, uno dei pochi professionisti in attività ad aver fatto coming out (insieme all’australiano Josh Cavallo), ha condiviso una foto in cui scambia un bacio con il compagno, lanciando un messaggio di amore libero e inclusione in occasione delle festività di fine anno.

Jankto aveva dichiarato pubblicamente di essere gay all’inizio del 2023 e, in un’intervista ad aprile con ‘France Football’, aveva esortato altri calciatori a seguire il suo esempio, sottolineando che “ci sono altri omosessuali nel calcio”.

Il suo messaggio natalizio ha già iniziato a suscitare reazioni, anche nel mondo della politica.