Il razzismo del comune abruzzese: scuolabus solo se almeno un genitore è italiano

9 Settembre 2022 - 21.08

Razzismo allo stato brado: servizio di scuolabus gratuito per le famiglie residenti, purché siano in regola con il pagamento dei tributi e purché almeno un genitore sia di cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea.

È quanto previsto dal Comune di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Una decisione che ha scatenato polemiche: la minoranza parla di “inaccettabile discriminazione” che colpisce gli immigrati “che vivono tra noi e con noi da decenni”.

I requisiti

– Sull’avviso pubblicato sul sito del Comune vengono spiegati i requisiti per accedere al servizio dello scuolabus gratuito. Possono presentare domanda quei residenti “i cui figli siano iscritti presso le scuole di Montorio al Vomano e usufruiscano del servizio di trasporto scolastico” e “almeno uno dei due genitori abbia la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea”. Infine, devono essere “in regola con i tributi comunali”.

“Inaccettabile discriminazione”

– In una nota, i consiglieri di minoranza Eleonora Magno e Andrea Guizzetti hanno fortemente contestato la decisione della giunta comunale guidata dal sindaco di Forza Italia Fabio Altitonante. “Montorio non è questo paese. Qui la convivenza con le comunità immigrate è sempre stata pacifica. Montorio è un paese accogliente”, scrivono. “Questa inaccettabile discriminazione colpisce persone che vivono tra noi e con noi da decenni. Lavorano qui e qui pagano le tasse. I loro figli giocano con i nostri figli e siedono vicini di banco nella stessa scuola. La scuola in cui si educa all’inclusione e alla solidarietà”, aggiungono.

“Chiederemo di ritirare il provvedimento”

– “Anche ammesso che siano in regola con il pagamento dei tributi, nessun beneficio sarà concesso alle famiglie non italiane, che si trovino o meno in situazione di bisogno”, sottolineano magno e Guizzetti. “Come consiglieri di opposizione scriveremo una lettera formale al sindaco per chiedere di ritirare il provvedimento. Chiederemo di modificare un regolamento iniquo e discriminatorio. I cittadini di questo paese possono dividersi su tante cose, accalorarsi e schierarsi per visioni politiche diverse, ma restino uniti sul terreno della civiltà e non permettano che passi senza reazione un provvedimento così ingiusto. Umilia l’intera comunità”, concludono.