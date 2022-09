Lo scheletro di una donna vampiro seppellito con una falce intorno al collo: il macabro ritrovamento in Polonia

globalist

6 Settembre 2022 - 14.43

Uno scheletro di una donna vampiro con una falce intorno al collo? Sembra il canovaccio di un film dell’orrore di serie b ma in realtà è il bizzarro ritrovamento fatto in Polonia, dove sono stati trovati i resti di una “donna vampira”, seppellita con una falce intorno al collo e con un lucchetto fissato all’alluce sinistro per “impedire il suo ritorno dai morti”.

A questa conclusione è arrivato un gruppo di archeologi polacchi dopo aver analizzato uno scheletro del XVII rinvenuto nel cimitero del villaggio di Pien. Dall’analisi della tomba e dello scheletro sono emersi altri dettagli. Il ritrovamento di un cappello di seta starebbe a indicare che la donna apparteneva a una classe sociale alta. E ancora, un dente incisivo, molto sporgente, offrirebbe indicazioni sull’aspetto insolito della morta.

Il leader della squadra, il professor Dariusz Poliński dell’Università Nicholas Copernicus nella vicina città di Torun che ha portato avanti la ricerca, ha dichiarato che la forma della sepoltura era molto insolita.