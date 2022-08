Val di Non, un uomo è precipitato da un sentiero sul Monte Macaion: il 73enne è morto

globalist

29 Agosto 2022 - 10.09

Si è consumata nella giornata di una tragedia sul monte Macaion, nella Val di Non, in cui un uomo, Robert Eccel, ha perso la vita precipitando per circa 50 metri. L’uomo stava scendendo con degli amici lungo il sentiero numero 7 quando ha probabilmente perso l’equilibrio. Fatale il volo che non gli ha dato scampo: all’arrivo dei soccorritori Eccel era morto. Molto noto nel capoluogo per la sua famiglia attiva nel commercio, Eccel era un grande appassionato di montagna.

