Soncino, 15enne viene aggredito con una bottiglia: amici e aggressori lo hanno abbandonato a terra

29 Agosto 2022 - 09.55

È stato aggredito alle spalle, con una bottiglia di vetro rotta, e lasciato a terra: è questa la notte da incubo vissuta da un ragazzino di appena 15 anni di Orzinuovi, ricoverato d’urgenza al Civile – trasferito in ospedale in elicottero – e poi dichiarato fuori pericolo solo diverse ore più tardi. È la vittima della brutale aggressione di sabato notte in Via Brescia a Soncino, una nota strada della movida ricca di locali frequentati da giovani e giovanissimi.

L’incontro tra “bande” – Ma a quell’ora, sabato notte, tutto era già chiuso. Si sarebbero però incontrate queste due “bande” di ragazzi, in tutto più di una ventina di persone. Tra loro, forse complice qualche bicchiere di troppo, è scattata una violenta zuffa: dalle parole ai fatti, questioni di attimi. Tra spintoni, insulti, calci e altro del vergognoso repertorio del weekend, uno dei coinvolti ha improvvisamente raccolto da terra una bottiglia di vetro, rotta. E l’ha fatta diventare un’arma.

Accoltellato alla schiena – Pericolosissima e vigliacca: il 15enne ferito è stato colpito alla schiena e poi lasciato nel parcheggio, sanguinante. Gli amici hanno chiamato il 112, ma in molti si sono dileguati. Soprattutto i suoi aggressori: il giovane è stato soccorso dall’ambulanza e poi trasferito in ospedale. Dopo una notte di apprensione, come detto, è stato dichiarato fuori pericolo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Crema e Soncino.