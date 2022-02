Rissa di Capodanno a Cortina: il figlio 18enne di Antoniozzi (FdI) denunciato dalle vittime prese a cinghiate

globalist

15 Febbraio 2022 - 19.57

È spuntato il nome di Tancredi Antoniozzi, figlio dell’ex europarlamentare di Fratelli d’Italia Alfredo Antoniozzi, tra i nomi dei partecipanti di una rissa di Capodanno a Cortina d’Ampezzo, Il nome del figli 18enne del politico era già venuto fuori, ma non c’erano prove e Antoniozzi aveva minacciato querele “verso chiunque accosti il nome di mio figlio a quello di un’aggressione”.

Sembra però che adesso le prove ci siano: il Corriere della Sera ha riportato che il gruppo di ragazzi che sono stati pestati dal branco, quattro ragazzi veneti, ha fatto il nome proprio di Antoniozzi . Il legale che li rappresenta si è recato in Questura a Belluno per depositare una denuncia formale e una querela per lesioni.

La foto di Antoniozzi, rintracciata sui social, è stata riconosciuta dai ragazzi trevigiani. La versione è la stessa per tutti, riferisce il Corriere: mentre cantavano una canzone imparata nei campi scout che si conclude con “Alé Treviso!”, sono stati affiancati dal gruppo di turisti romani. Lo conferma un video di 15 secondi allegato alla querela.

Il gruppo di romani li avrebbe inseguiti fino all’altezza dell’Hotel de La Poste colpendoli a cinghiate e con calci e pugni, inneggiando alla Lazio. Tre ragazzi sono finiti in ospedale, mentre il quarto non si è presentato in pronto soccorso. Nella denuncia spiegano di essersi sentiti vittime di una “caccia all’uomo” e che sarebbero stati aggrediti dai ragazzi romani “per divertimento”.