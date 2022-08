Anziano con problemi psichici si allontana in spiaggia con una bimba: scambiato per pedofilo e picchiato

globalist

28 Agosto 2022 - 21.48

Una brutta storia da qualsiasi angolazione la si veda. Un uomo di 70 anni è stato picchiato in spiaggia, nel pomeriggio a Porto Cesareo in provincia di Lecce, da alcuni bagnanti inferociti.

L’uomo, conosciuto nella zona, affetto da problemi psichici ma non considerato pericoloso, aveva preso per mano una bimba di cinque anni, al mare con i genitori in località Torre Lapillo, e si era allontanato con lei a piedi passeggiando sul bagnasciuga.

Pochi minuti dopo è scattato l’allarme, della piccola non si avevano tracce, i genitori hanno pensato al peggio e hanno chiesto aiuto a tutti. Turisti, conoscenti, bagnini, si sono messi sulle tracce della piccola, qualcuno l’ha vista mano nella mano con l’anziano che si è qualificato come il nonno. Poco dopo la piccola è stata riconosciuta e rintracciata e alcuni bagnanti inferociti hanno picchiato l’anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, cui i genitori della piccola, giunti nel Salento dal Piemonte, non hanno sporto denuncia, l’anziano stava passeggiando su un tratto di spiaggia libera e si è avvicinato alla bimba, vedendo in lei quasi una nipotina, ma senza nessuna intenzione violenta o minacciosa. Poche parole, un sorriso, due passi.

L’avvicinamento dell’uomo alla bambina, mentre i genitori erano poco distanti, è stato però male interpretato da alcuni bagnanti che si sono letteralmente buttati sull’uomo colpendolo a calci e pugni e lasciandolo ferito sull’arenile.

Una degenerazione dell’apprensione dei primi minuti che ha sconvolto l’intera comunità, dove il settantenne è conosciuto e ben voluto.

Sconvolti anche la mamma e il papà della bambina che, consci delle buone intenzioni dell’anziano, non hanno inteso sporgere denuncia