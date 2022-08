Il Twiga devastato dal maltempo, Fratoianni chiama Santanchè: "Ora ha capito cosa sono i cambiamenti climatici?"

globalist

19 Agosto 2022 - 15.08

Preroll

Il maltempo che si è abbattuto su gran parte dell’Italia ha fatto ingenti danni soprattutto in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. In Versilia, le potenti raffiche di vento hanno devastato numerosi stabilimenti balneari, tra cui il famoso Twiga della coppia Briatore – Santanchè. I due hanno pubblicato diversi video sui social, mostrando i segni della devastazione. In una nota, Sinistra Italiana ha voluto mettere di fronte alle proprie responsabilità l’esponente di Fdi che, qualche anno fa, aveva più volte negato l’effetto dei cambiamenti climatici.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Una buffonata per saltare la scuola”, così Daniela Santanchè nel 2019 bollava le manifestazioni dei Fridays for Future, uno dei più grandi movimenti globali degli ultimi decenni che ha coinvolto le giovani generazioni per la salvaguardia del pianeta e la lotta ai cambiamenti climatici.

Middle placement Mobile

Ieri un evento climatico estremo si è abbattuto sulla Toscana, portando devastazione e la morte di due persone. In Versilia decine di stabilimenti balneari sono stati devastati, tra questi il Twiga, di cui Daniela Santanchè è una dei proprietari.

Dynamic 1

Tutta la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, a tutte le cittadine e cittadini e agli imprenditori, compresa la senatrice, colpiti da questo disastro. Vedere distrutto il lavoro di mesi o di un’intera vita è una ferita tremenda.”

Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Dynamic 2

“Mi auguro che ora – prosegue l dell’Alleanza Verdi Sinistra – Santanchè abbia compreso l’errore commesso nel sottovalutare i cambiamenti climatici. Perché funziona così la propaganda dei negazionisti climatici, “il cambiamento del clima non mi riguarda, quello che dicono scienziati e attivisti è un’enorme montatura”.

“Il pensiero di Daniela Santanchè è molto diffuso a destra, il negazionismo climatico è una delle poche cose su cui sono tutti d’accordo. Lasciare loro impostare le politiche per la tutela del clima nei prossimi anni – conclude Fratoianni – sarebbe una danno irreparabile per tutte e tutti noi.”