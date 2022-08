Giffoni Valle Piana, ucciso da moglie e figli: è stato ritrovato il cadavere dell'uomo

globalist

19 Agosto 2022 - 15.42

Preroll

Sono stati arrestati con l’accusa di omicidio una donna e i suoi due figli, di cui uno minore. Accade a Giffoni Valle Piana. Secondo i carabinieri i tre avrebbero ucciso e poi occultato il corpo del marito della donna, padre dei due ragazzi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Era stata quest’ultima, Monica Milite, 18 giorni fa a recarsi in caserma per denunciare la scomparsa del congiunto, Ciro Palmieri. I carabinieri hanno invece raccolto prove, tra cui filmati di telecamere di videosorveglianza, che incastrano i tre. La vittima sarebbe stata colpita in modo cruento dalla moglie e dai figli nel corso di una lite. L’omicidio sarebbe avvenuto davanti ad un altro figlio della coppia di soli 11 anni.

Middle placement Mobile

L’omicidio ripreso dalle telecamere – Ciro Palmieri, di professione panettiere, risultava scomparso dal 30 luglio. A denunciare la sua assenza era stata proprio la moglie, ora arrestata, Monica Milite. I carabinieri sono partiti subito con gli interrogatori e col sequestro delle registrazioni operate dalle telecamere a circuito chiuso presenti nell’abitazione della famiglia Palmieri.

Dynamic 1

I video erano stati sovrascritti – E proprio l’analisi dei video ha fatto insospettire gli inquirenti. Le registrazioni del 29 e del 30 luglio erano state già sovrascritte. I carabinieri si sono quindi avvalsi di un consulente tecnico per recuperare i filmati. E si sono trovati di fronte a un video agghiacciante: l’omicidio compiuto dalla famiglia.

Ucciso davanti all’altro figlio 11enne – Monica Milite, assieme a due dei figli Massimiliano Palmieri e un altro di 15 anni, ha ucciso a coltellate Ciro Palmieri. Nel video si vede la vittima colpita durante una lite. Le coltellate non si sono fermate nemmeno quando l’uomo era riverso a terra ormai privo di vita. Inoltre l’omicidio è avvenuto davanti ad un altro figlio della coppia di soli 11 anni.