Briatore: "Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo"

19 Agosto 2022 - 11.21

Briatore commenta i danni che una tromba d’aria ha arrecato al Twiga, il suo stabilimento balneare in Versilia:

“Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo”. Flavio Briatore, con un video su Instagram, si esprime così dopo i danni provocati da una tromba d’aria in Versilia. Daniela Santanché ha documentato i danni subiti dallo stabilimento Twiga.”

Poi continua: “Sui social, il video pubblicato dalla parlamentare è diventato l’assist per i commenti di molti utenti che hanno ‘esultato’. “Vedere distrutto in poche ore il lavoro di mesi fa piangere il cuore. Gli sfigati contenti perché il Twiga ha perso 20 o 50 tende non vanno considerati: sono delle m…”.