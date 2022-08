Maltempo, due morti a Lucca e Carrara: si contano i feriti a causa dei crolli

globalist

18 Agosto 2022 - 15.11

Preroll

Sono due le vittime morte a causa del maltempo che in queste ore sta colpendo lo Stivale, una a Lucca e una a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le vittime – Le due morti si sono verificate in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara, entrambi colpiti da alberi. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell’altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla ma è poi deceduta. Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute alberi.

Middle placement Mobile

Tre sono stati portati in codice giallo all’ospedale Apuane mentre i vigili del Fuoco sono impegnati a liberare una quarta persona, data con gravità codice rosso, da una roulotte. A Camaiore (Lucca), via Italica, codice giallo per altra persona travolta da albero e portata all’ospedale Versilia.