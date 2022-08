Milano, accoltellata in Piazza della Repubblica una 22enne eritrea

globalist

17 Agosto 2022 - 11.11

Stamani, verso le 8 in Piazza della Repubblica, a Milano, una 22enne eritrea è stata colpita con due coltellate al petto. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, in condizioni non gravi. A colpirla, secondo la ricostruzione della Polizia, sarebbe stato un uomo che forse conosceva, un connazionale, di cui non si conoscono ancora le generalità ma che sarebbe in corso di identificazione.

