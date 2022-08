Marina Paola Micalizio è stata ritrovata viva in una scogliera dell'Elba

globalist

16 Agosto 2022 - 11.55

Si conclude con un lieto fine la storia di viva Marina Paola Micalizio, la donna scomparsa sull’isola d’Elba che è stata trovata viva. La 48enne era la figlia dell’ex super poliziotto Pippo Micalizio, noto per aver diretto le prime maxi operazioni contro la mafia e la ‘Ndrangheta al Nord.

Della donna si erano perse le tracce all’isola d’Elba la sera del 14 agosto: il suo cane era stato trovato morto sugli scogli di una spiaggia dell’isola, mentre il suo cellulare era stato recuperato poco distante. Lei, dopo ore di ricerche, è stata ritrovata tra gli anfratti di una scogliera nella zona di Procchio.

Dopo l’individuazione, la 48enne è stata evacuata via mare con un’imbarcazione a causa della estrema difficoltà di recuperarla via terra, dato che si tratta di una zona particolarmente impervia. Dalla spiaggia di Procchio è quindi stata portata con un’ambulanza del 118 all’ospedale dell’isola, a Portoferraio, per valutare le sue condizioni cliniche e prestarle eventuali cure. La donna avrebbe raccontato ai medici di essere rimasta in mare per circa 16 ore.

Al momento sono da accertare i motivi per cui la donna è scomparsa per oltre un giorno e come sia finita in fondo agli scogli in un punto poco visibile anche dall’alto. Per le ricerche l’isola è stata sorvolata da un elicottero e un drone dei soccorritori.