Milano, ciclista investito da un camion sulla statale per Lecco: le sue condizioni

5 Agosto 2022 - 10.20

È stato investito da un camion questa mattina un ciclista di 78 anni che stava pedalando sulla Milano-Lecco. L’uomo si trovava sulla Statale 36 in direzione sud verso Milano, all’altezza di Civate, in un tratto vietato ai ciclisti come tutta la Superstrada, ad accezione del tratto tra Lecco e Abbadia Lariana per mancanza di altre alternative. L’incidente è successo all’alba delle 7.

Il 78enne è stato soccorso dai sanitari di Areu. Per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza e che venisse nuovamente travolto, gli agenti della Polizia stradale hanno temporaneamente chiuso al transito la prima corsia, quella di marcia normale, dove è stato investito il ciclista. Si sono formate subito lunghe code e rallentamenti già prima dell’ingresso nella galleria del Monte Barro e sul Terzo ponte Alessandro Manzoni della Super, con ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.

Il ciclista non corre pericolo di vita. Rischia di essere multato. Non è stato certo il primo né l’unico a pedalare sulla SS 36 in quel punto: molti ciclisti, infatti, la utilizzano perché l’annessa pista ciclabile è ridotto ad un colabrodo.