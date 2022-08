L'Inps crede sia morta e non le eroga la pensione da due mesi: "Devo dimostrare di essere ancora in vita"

globalist

4 Agosto 2022 - 15.18

Una donna di 70 anni di Balangero, in provincia di Torino, non percepisce la pensione dallo scorso 30 giugno perché l’Inps la ritiene morta e deve dimostrare di non esserlo. La storia sembra assurda ma è più che reale. Quando la donna ha chiamato in banca, chiedendo spiegazioni sul mancato accredito, si è sentita rispondere così:”L’Inps ci ha comunicato che lei è morta”. Peccato che la persona deceduta è un’altra, omonima. Ma intanto la pensionata in vita non è ancora riuscita a venirne a capo della questione.

A raccontare la curiosa vicenda è La Stampa. La donna è un’ex insegnante di Balangero, in pensione dal 2004. Secondo il suo racconto, all’Inps risulta morta dal 15 giugno e ora deve dimostrare di essere ancora in vita.

“Ho dovuto chiedere al comune di Balangero di produrre e rilasciarmi quella che si chiama Dichiarazione di esistenza in vita, e insieme alla fotocopia della mia carta d’identità l’ho spedita via mail prima, il 5 luglio alla banca, altrimenti mi avrebbero bloccato il conto corrente”, ha detto la 70enne al quotidiano. “Il 14 luglio ho mandato tutto anche all’Inps, sia di Torino che alla sede di Roma. Questo sempre tra una telefonata e l’altra, sperando che l’iter si sbloccasse”. E invece niente: “Ora sono già due mesi che non percepisco la pensione”, ha concluso sconsolata.