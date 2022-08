Approvato il bonus "padri separati": assegni fino a 800€ per il mantenimento dei figli

globalist

1 Agosto 2022 - 15.02

Preroll

Il decreto che introdurrà un bonus per genitori separati è pronto, manca solo la firma dei ministri interessati. Il sostegno, che potrà arrivare fino a 800 euro, verrà erogato direttamente ai figli, a patto che chi ne faccia richiesta dimostri di non riuscire più a pagare l’assegno di mantenimento a causa di un calo di reddito dovuto al Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La misura – Il complicato iter di scrittura del decreto attuativo è finalmente pronto. Dopo mesi diventa realtà la norma che introduce il cosiddetto “bonus padri separati”. Nonostante la norma, contenuta inizialmente già nel decreto Sostegni del maggio del 2021, si riferisca a entrambi i genitori, la formula abbreviata è dovuta al fatto che sono più i padri che le madri a dover versare gli alimenti.

Middle placement Mobile

In ogni caso, i vincoli da rispettare sono gli stessi per entrambi i genitori: “Il contributo – si legge nel testo – spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore”.