A Civitanova altra rissa: nessuno interviene e le persone intorno riprendevano la scena con i telefonini

31 Luglio 2022 - 19.38

Sembra incredibile ma è vero: a poche ore dalla morte di Alika Ogorchukwu, l’ambulante violentemente percosso e infine ucciso a mani nude da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, Corso Umberto I a Civitanova Marche si è reso teatro di un’altra violenta lite: una rissa tra due uomini poi terminata con uno di questi sopra il corpo dell’altro a terra.

Una scena che ricorda fortemente quella di Alika e Ferlazzo. Secondo quanto riportano i giornali locali, il fatto è avvenuto fuori da un bar e anche in questo caso nessuno è intervenuto. Le persone intorno riprendevano la scena; il video della rissa è infatti poi diventato virale sul web. Fortunatamente, non ci sono state vittime.



Inizialmente, gli uomini si sono picchiati violentemente, come testimoniano le pozze di sangue accanto ai due. Poi uno di loro è riuscito a gettare l’altro a terra. Stando ai giornali locali, però, i due hanno poi deciso di terminare la rissa. Come riporta il Corriere Adriatico, non sono chiari i motivi che hanno fatto scattare la lite.