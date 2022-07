Gioco sicuro, controlli a tappeto in Italia

globalist

28 Luglio 2022 - 16.49

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha messo in campo una task force ramificata per alzare gli standard di sicurezza del gambling italiano. Ecco tutti i risultati, sia per il gioco terrestre che per quello online.

Un impegno continuo, pervasivo, che insiste senza sosta su tutto lo stivale. Protagonista, ancora una volta, l’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, l’ente che in Italia governa, amministra e gestisce il gioco d’azzardo pubblico e legale.

Un’azione di controllo e di monitoraggio che si trova riassunta nel report del 2021, dove si leggono numeri in importante rialzo rispetto ai target precedentemente fissati. Come si legge sul quotidiano online Jamma.tv, infatti, per quanto riguarda il “Tasso di positività dei controlli nel settore giochi relativamente alle scommesse e ad apparecchi da intrattenimento”, il risultato dello scorso anno è stato del 28,1%, vale a dire oltre 4 mila casi positivi in più di 15 mila controlli effettuati.

Un’azione di fondamentale importanza, che si unisce alle strumentazioni e tecnologie utilizzate dai casinò online italiani per incrementare gli standard di sicurezza digitale. Qui infatti sono l’Intelligenza Artificiale, gli algoritmi, i protocolli informatici a creare per gli utenti una dimensione di gioco altamente sicura, sia per quanto riguarda le transazioni economiche e finanziare che per quanto riguarda dati sensibili e privacy. Nel settore terrestre, invece, l’ADM ha incentivato il rapporto con le autorità e le forze dell’ordine per incrementare le potenzialità del proprio monitoraggio. Così si è potuto incrementare del 36% il tasso di controlli effettuati rispetto al 2020, quando ci si era fermati a 9.315 controlli, per arrivare al 2021 quando sono stati messi in campo oltre 12 mila test.

Attenzione particolare, inoltre, quella messa in campo contro il gioco online illegale. Lo scorso anno infatti sono stati individuati e bloccati 298 siti pirata, mentre il target che ci si era prefissati era di 250. Un’attenzione particolare, quella riservata all’online, proprio perché durante la pandemia da Covid 19 sono stati tantissimi gli utenti che hanno spostato le loro attenzioni dal gioco terrestre a quello online. Spesso, però, finendo nelle grinfie del gioco illegale e proibito.

Ecco allora che l’azione di prevenzione e di sicurezza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, in sinergia con autorità e forze dell’ordine, diventa di fondamentale importanza. Per far sì che il gambling italiano sia sempre di più un ambiente sicuro, trasparente e responsabile.