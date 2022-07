Incendi a Roma, arrestato un piromane: è un uomo di 62 anni. La denuncia del Wwf

globalist

18 Luglio 2022 - 12.17

È stato arrestato il piromane che ieri ha provocato un vasto incendio nella zona di via Pisana a Roma. L’uomo, italiano di 62 anni, è stato fermato dagli agenti di polizia mentre si aggirava in zona con un accendino in mano. Ad accorgersi della sua presenza i vigili del fuoco interventi per domare il rogo. L’accusa contestata è di incendio boschivo doloso.

Wwf: “Le aree naturali vanno considerate obiettivi sensibili”

“Non si può continuare ad assistere agli incendi che divorano il territorio naturale della Capitale come eventi ineluttabili, limitandosi a cercare le responsabilità a delitto ormai compiuto. Le aree naturali vanno considerate obiettivi sensibili e difese come le ambasciate di paesi stranieri presenti sul territorio capitolino”. Così il Presidente Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana.

“Davanti ad un attacco sistematico occorre superare gli steccati delle competenze e vedere riuniti intorno ad un tavolo istituzionale tutti gli Enti interessati. Tenuta dei Massimi come anche il Pineto sono aree gestite da RomaNatura ed è importante mobilitare i Guardiaparco al controllo del territorio, a supportare gli interventi e l’opera di spegnimento, come anche attivare la Polizia Municipale e la Polizia locale della Città Metropolitana ad aumentare la sorveglianza del territorio. In una stagione fuori controllo che sta mettendo sotto scacco la Capitale, non si può attendere oltre”.