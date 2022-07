Caldo record, continua l'alta pressione ma il picco di calore deve ancora arrivare

globalist

18 Luglio 2022 - 12.12

L’Anticiclone Nord-Africano, che terrà lontane le piovose perturbazioni atlantiche contribuirà a trascinare sull’Italia aria molto calda di origine sahariana, mantenendo perciò le temperature su valori decisamente alti.

Fino a martedì 19 luglio l’alta pressione punterà con maggior decisione sull’Europa Occidentale, interessando solo parzialmente l’Italia dove, nel frattempo, delle deboli infiltrazioni di aria più mite dai Balcani eviteranno il raggiungimento di picchi estremi delle temperature, che comunque in alcune zone riusciranno a raggiungere localmente valori intorno ai 38 gradi.

Da metà settimana l’alta pressione sposterà con maggior convinzione il suo raggio d’azione sull’Europa centrale, coinvolgendo così direttamente anche il nostro Paese. Da mercoledì è attesa una ulteriore intensificazione dell’ondata di caldo, con temperature che aumenteranno ovunque, raggiungendo picchi intorno ai 40 gradi, oltre che al Centro-Sud, anche sulle regioni settentrionali, dove non si escludono nuovi record.

Al mattino tempo soleggiato ovunque, nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose: qualche temporale sull’Appennino Centrale.

Temperature massime senza grandi variazioni, per lo più comprese fra 30 e 35 gradi, con picchi localmente superiori probabili soprattutto sul versante occidentale del Paese. Venti in generale di debole intensità. Mari per lo più poco mossi.

Milano e Roma tra le città più calde della giornata, con il termometro che secondo le previsioni meteo arriverà intorno ai 35 gradi. Ancora più bollente Firenze, dove si raggiungeranno i 37°C.