Cagliari, il parroco finisce nudo sui social: lui si giustifica ma la Diocesi lo rimuove

7 Luglio 2022 - 12.22

Don Mario Montis, il parroco della chiesa di Santa Barbara a Furtei (Cagliari), è al centro di un caso a luci rosse. Sui social, infatti, è spuntata una foto che lo ritrae nudo, dentro una doccia. Occhiali sul naso e una catenina con la croce al collo, nient’altro.

“Non l’ho pubblicata io, non sono tecnologico: non so come possa essere successo”, si difende don Mario. Ma le sue giustificazioni non sono servite a nulla. La Diocesi ha immediatamente comunicato che la parrocchia di Santa Barbara ha un nuovo parroco, senza neanche citare il nome del prete appena sostituito.