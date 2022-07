'Ndrangheta, il boss Morabito è in Italia: estradato dal Brasile, dovrà scontare 30 anni

globalist

6 Luglio 2022 - 11.15

Rocco Morabito è tornato in Italia, dopo esser stato estradato dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021 dalla polizia federale brasiliana. L’operazione congiunta con i Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘ndrangheta) e dalle agenzie statunitensi DEA e FBI, lo aveva condotto in carcere per le sue attività illecite come narcotrafficante.

Morabito deve scontare una pena definitiva a 30 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti: considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazionale, era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del “programma speciale di ricerca” del Ministero dell’Interno.

La rapidità delle procedure di estradizione, che sembravano essersi arenate a causa di un procedimento penale aperto dalla Magistratura di San Paolo nei confronti di Morabito, è stata resa possibile grazie all’intensa attività di raccordo tra l’Ambasciata d’Italia in Brasile, il Progetto I-CAN – promosso e finanziato dall’Italia attraverso l’Interpol – e le Autorità brasiliane