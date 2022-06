Incidente sulla A4, si ribalta il pulmino di una squadra giovanile: morto un 12enne

globalist

13 Giugno 2022 - 12.19

Preroll

Un ragazzo di 12 anni è morto nella notte, dopo un incidente stradale sulla A4. Il pulmino sul quale viaggiava insieme con altri componenti di una società calcistica giovanile novarese si è ribaltato a seguito di dinamiche ancora da verificare. Il giovane calciatore era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il pulmino della squadra di calcio Bulé Bellinzago stava rientrando nel novarese dopo aver partecipato a un torneo in Versilia. Percorreva l’autostrada A4, quando alle 20.30, per cause ancora da accertare, si è ribaltato poco dopo il casello Marcallo-Mesero. Nell’incidente sono rimasti feriti altri tre adolescenti e quattro adulti.